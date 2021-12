Gru crolla su un palazzo durante i lavori edili: morti 3 operai (Di sabato 18 dicembre 2021) Ennesima tragedia sul lavorio. A Torino, questa mattina, è crollata una gru utilizzata nei cantieri edili. L’enorme mezzo in ferro è finito prima contro un palazzo di 6 piani e poi si è schiantato sull’asfalto. Nell’incidente sono rimasti coinvolti 3 operai rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura: 2 sono morti, un terzo è stato accompagnato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Ennesima tragedia sulo. A Torino, questa mattina, èta una gru utilizzata nei cantieri. L’enorme mezzo in ferro è finito prima contro undi 6 piani e poi si è schiantato sull’asfalto. Nell’incidente sono rimasti coinvolti 3rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura: 2 sono, un terzo è stato accompagnato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

