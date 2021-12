Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: "La fine della serie? Credo sia necessaria" (Di sabato 18 dicembre 2021) La star di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, ha parlato dell'imminente conclusione della serie e della necessità di chiudere con Meredith Grey. Meredith Grey è uno dei personaggi più iconici della televisione americana. Qualsiasi cosa, però, giunge alla sua fine. Per questo motivo, Ellen Pompeo ha iniziato a riflettere sulla necessità di chiudere con Grey's Anatomy. Come riportato da Insider, durante la promozione di Betr Remedies, Ellen Pompeo ha parlato dell'imminente conclusione di Grey's Anatomy e della necessità di chiudere con il personaggio di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) La star di's, ha parlato dell'imminente conclusionenecessità di chiudere con Meredith. Meredithè uno dei personaggi più iconicitelevisione americana. Qualsiasi cosa, però, giunge alla sua. Per questo motivo,ha iniziato a riflettere sulla necessità di chiudere con's. Come riportato da Insider, durante la promozione di Betr Remedies,ha parlato dell'imminente conclusione di'snecessità di chiudere con il personaggio di ...

