Green Pass solo a chi effettua la terza dose: la proposta di Ricciardi (Di sabato 18 dicembre 2021) Green Pass solo a chi effettua la terza dose. È questa la proposta di Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Speranza. Nelle ultime settimane si è dibattutto molto sulla la terza dose, le maggiori perplessità a riguardo emergono per quel che riguarda la tempistiche in cui fare il richiamo. Diversi studi hanno infatti messo in evidenza che a partire dal quinto mese dal completamento del ciclo vaccinale l’efficacia del vaccino tende a diminuire; per questo motivo, la somministrazione di un’ulteriore dose di vaccino diviene un’arma importante per combattere il virus. Leggi anche:Coronavirus, oggi nel Lazio 2.409 nuovi casi e 6 morti. D’Amato: ‘Ieri record di prime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021)a chila. È questa ladi Walter, consulente del Ministro della Salute Speranza. Nelle ultime settimane si è dibattutto molto sulla la, le maggiori perplessità a riguardo emergono per quel che riguarda la tempistiche in cui fare il richiamo. Diversi studi hanno infatti messo in evidenza che a partire dal quinto mese dal completamento del ciclo vaccinale l’efficacia del vaccino tende a diminuire; per questo motivo, la somministrazione di un’ulterioredi vaccino diviene un’arma importante per combattere il virus. Leggi anche:Coronavirus, oggi nel Lazio 2.409 nuovi casi e 6 morti. D’Amato: ‘Ieri record di prime ...

