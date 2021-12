Graziano | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 18 dicembre 2021) Non è difficile immaginare l’del: deriva infatti dallatino Gratianus, un patronimico delGratus (o Gratius, o Gratia). Attenzione però: solo alcune fonti lo ricollegano al termine gratus, che ha il, piuttosto intuibile, di “grazia”, mentre molte altre gli attribuiscono ildi “relativo a Grato”, “della famiglia di Grato”. I primi cristiani, presso cui ildivenne popolare, lo interpretavano però proprio come riferimento alla grazia divina, ed è stato portato in effetti da svariati santi, il più importante dei quali è senza dubbio il vescovo di Tours, nonché autore del Decretum Gratiani. È comunque stato portato anche da personaggi storici, fra cui l’imperatore d’Oriente ...