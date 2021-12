Graziano Mesina catturato a due passi da casa dopo un anno di fuga | sequestri di persona | evasioni e la Grazia di Ciampi

(Di sabato 18 dicembre 2021) Questa volta la latitanza di, 79enne, è durata poco più di un. E di nuovo non si era allontanato dalla Sardegna per nascondersi. Nel corso della notte i carabinieri...

Advertising

Agenzia_Ansa : I Carabinieri hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte il latitante sardo Graziano Mesina, in fuga da l… - Agenzia_Ansa : Arrestato dai carabinieri il super latitante Graziano Mesina. È stato rintracciato nell'abitazione di una coppia, a… - RaiNews : Graziano Mesina aveva lasciato la sua abitazione a Orgosolo la sera del 2 luglio di un anno fa - ferociouspie : Arrestato #GrazianoMesina, era latitante dal Luglio 2020. - LinaVadal : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato dai carabinieri il super latitante Graziano Mesina. È stato rintracciato nell'abitazione di una coppia, a Desul… -

Ultime Notizie dalla rete : Graziano Mesina

, 79 anni, il più famoso esponente del banditismo sardo è stato rintracciato e arrestato nel corso della notte dai carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del gis....Il detenuto, fotografato mentre esce dal carcere di Voghera dopo aver ottenuto la grazia dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - ANSA/FABRIZIO RADAELLI . I Carabinieri del Ros - in ...L'ultimo arresto di sabato 18 dicembre ha messo la parola fine sulla sua ennesima latitanza . Graziano Mesina , un vero e proprio maestro ...Graziano Mesina, 79 anni, noto anche come Grazianeddu, il più famoso esponente del banditismo sardo, è stato rintracciato e arrestato nel corso della notte dai carabinieri del Ros, con il supporto in ...