Graziano Mesina arrestato in Sardegna Ha alzato gli occhi al cielo | non era armato

(Di sabato 18 dicembre 2021)

L'ultima latitanza di, il più famoso esponente del banditismo sardo appena arrestato in Sardegna, è durata diciassette mesi , 60 anni dopo la sua prima evasione. ' Grazianeddu' e il suo passato hanno ...ROMA. Rintracciato e arrestato, l ' ex primula rossa del Supramonte, finito nella lista dei sei latitanti più ricercati d'Italia alla stregua di Matteo Messina Denaro e Attilio Cubeddu. Nel corso della notte i ...L'ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina, latitante dal 3 luglio del 2020, è stato rintracciato nell'abitazione di una coppia ...Graziano Mesina, 79 anni, noto anche come Grazianeddu, il più famoso esponente del banditismo sardo, è stato rintracciato e arrestato nel corso della notte dai carabinieri del Ros, con il supporto in ...