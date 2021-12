Graziano Mesina arrestato dai carabinieri | era latitante dal 2020

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il Ros e il Gis deiinsieme allo Squadrone cacciatori Sardegna hannodaldeve scontare una condanna a 24 anni di reclusione. Era scappato dalla sua abitazione di Orgosolo il 2 luglio dell’anno scorso. Proprio per scappare dall’ordine di carcerazione dopo la conferma della condanna a 30 anni di reclusione da parte della Cassazione per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. L’ex primula rossa aveva trascorso 40 anni in carcere. Poi aveva ottenuto la grazia che gli era stata revocata dopo la nuova condanna. Il 4 aprile scorso ha compiuto 79 anni e nel frattempo erano morte le sue sorelle Antonia e Rosa, oltre che un nipote, Giancarlo Pisanu. Leggi anche: ...

È stato arrestato dai carabinieri del Ros - in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' -, latitante da luglio 2020.deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione, che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d'appello di Cagliari.... del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' - hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte, latitante da luglio 2020. ...Questa volta la latitanza di Graziano Mesina, 79enne, è durata poco più di un anno. E di nuovo non si era allontanato dalla Sardegna per nascondersi. Nel corso della notte i ...I carabinieri del Ros hanno arrestato Graziano Mesina. Il super latitante, resosi irreperibile da luglio 2020, è stato rintracciato nella notte in un’operazione dei militari del Ros in collaborazione ...