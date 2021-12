Graziano Mesina arrestato | colonnello Cucchini | “Avevamo partita da chiudere”

(Di sabato 18 dicembre 2021) “unadaed è stato fatto. Ora ne abbiamo altre da giocare…”. Lo ha detto all’Adnkronos ilMassimo, il Comandante del Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro, parlando dell’arresto del banditoeseguito la notte scorsa dai Carabinieri a Desulo, in provincia di Nuoro. Al suo arrivo a Nuoro, il 24 settembre del 2020, ilaveva detto: “Abbiamo diverse priorità operative sulle quali puntare tra le quali c’è la caccia al latitante. Su queste priorità investiremo tutti i nostri sforzi per dare risposte”. E la risposta è arrivata questa notte con la cattura del latitante, che dormiva, vestito, nell’abitazione di ...

, il piu' famoso esponente del banditismo sardo, e' stato arrestato dai carabinieri del Ros durante un blitz notturno. "Grazianeddu" si nascondeva a casa di una coppia di conoscenti a ...... alla galera non ci si abitua neanche dopo una vita" "Premetto che prendo le distanze da come la pensava , o da quello che può aver fatto mio zio,, ma una cosa la voglio dire ad alta ...Roma, 18 dic. "Con l'arresto del latitante Graziano Mesina si conclude un'eccellente operazione da parte dell'Arma dei Carabinieri che ha coinvolto il Ros, il C ...Palermo, 18 dic. (Adnkronos) – “Avevamo una partita da chiudere ed è stato fatto. Ora ne abbiamo altre da giocare…”. Lo ha detto all’Adnkronos il colonnello Massimo Cucchini, il Comandante del Comando ...