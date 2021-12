Graziano Mesina arrestato a due passi da casa | rapimenti | evasioni | la grazia e Gigi Riva Nel 1977 doveva scontare ancora 108 anni

(Di sabato 18 dicembre 2021) Questa volta la latitanza di, 79enne, è durata poco più di un anno. E di nuovo non si era allontanato dalla Sardegna per nascondersi. Nel corso della notte i carabinieri...

... del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' - hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte, latitante da luglio 2020. ...Intervista Adnkronos al Comandante del Reparto operativo speciale sull'arresto del banditoè stato "tradito" dalle mosse "di un favoreggiatore". Ecco come è stato arrestato, la notte scorsa, come racconta all'Adnkronos il generale Pasquale Angelosanto, Comandante del Ros dei ...CAGLIARI, 18 DIC. - Graziano Mesina, 79 anni, noto anche come Grazianeddu, il più famoso esponente del banditismo sardo, è stato rintracciato e arrestato nel corso della notte dai carabinieri del Ros, ...Graziano Mesina, l'ex bandito sardo scomparso dopo la condanna per traffico internazionale di droga, è stato arrestato. Era latitante ...