Gratta e Vinci | trionfo da 200mila euro a Benevento | un clamoroso tam-tam | ecco chi ha vinto

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una poco ordinaria storia di fortuna. Una storia che nasce e finisce attorno a unda soli tre. Il tutto accade a, proprio a ridosso delle feste di Natale. Insomma, con un grattino della serie "Numeri Fortunati", un uomo si è portato a casa la bellezza di. La "ta" che cambia la vita è stata fatta al bar-tabaccheria in via delle Poste. Iltore non ha voluto rivelare la sua identità, ignota anche ai gestori della ricevitoria. Ma secondo alcuni sarebbe un giocatore abituale di quelle zone, nonché assiduo frequentatore della tabaccheria di. Anche il titolare della tabaccheria, Gennaro Vassallo, ha gioito per la vittoria, spiegando come sia la più alta mai ...

A fronte di vincite ritenute "eccessive" anche per la Dea Bendata, molti si chiedono se esistano dei trucchi per capire riconoscere i biglietti deivincenti. Sarà vero? Ilè un vero e proprio gioco d'azzardo, tanto più che l'acquisto di questi tagliandi è vietato ai minori di 18 anni. Si tratta dunque di una "scommessa" che si fa con lo Stato, che è l'Ente promotore di questo sistema di intrattenimento. Non mancano poi considerazioni sul fatto che il gioco d'azzardo causi anche dipendenze.