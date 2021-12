Grande Roma a Bergamo | l' Atalanta travolta 4-1

(Di sabato 18 dicembre 2021) La squadra di Mourinho si riprende momentaneamente il quinto posto, mentre quella di Gasperini rischia di tornare giù dal podio in caso di successo del Napoli contro il Milan

...priorità per migliorare la qualità e la sicurezza del trasporto pubblico di. E proseguiremo il lavoro di progettazione di nuove tranvie che abbiamo subito avviato'. 'Abbiamo concluso con...All'82esimo Abraham segna la sua doppietta personale dopo unaripartenza degli ospiti. Il tabellino di Atalanta -1 - 4. LIVE 1' Abraham (R), 27' Zaniolo (R), 46' aut. Cristante (A), 72' ...È stata l’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, ad accogliere stamattina a Roma la Luce della Pace dalle mani degli adulti ...Colpo della Roma a Bergamo: finisce 4-1 per i giallorossi, in vantaggio dopo meno di un minuto con Abraham, poi il raddoppio con Zaniolo. Prima della fine del primo tempo autogol di Cristante su tiro ...