Grande Roma a Bergamo, Atalanta travolta 4-1 (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Colpaccio della Roma a Bergamo, che travolge l'Atalanta 4-1 interrompendo la striscia di sei vittorie consecutive dei bergamaschi. Al Gewiss decidono la doppietta di Abraham, il primo acuto in campionato di Zaniolo e il secondo gol consecutivo di Smalling, che rendono vana la sfortunata autorete di Cristante. La squadra di Mourinho si riprende momentaneamente il quinto posto, mentre quella di Gasperini rischia di tornare giù dal podio in caso di successo del Napoli contro il Milan. Neanche il tempo di scaldare i motori che i giallorossi passano subito avanti grazie al gol di Abraham, che resiste a contrasto con un paio di difensori e grazie ad una deviazione di Hateboer beffa Musso per il vantaggio Romanista. La Dea però non ci sta e prova a reagire sfiorando il pari al 20' con un destro a giro di Djimsiti, ... Leggi su agi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Colpaccio della, che travolge l'4-1 interrompendo la striscia di sei vittorie consecutive dei bergamaschi. Al Gewiss decidono la doppietta di Abraham, il primo acuto in campionato di Zaniolo e il secondo gol consecutivo di Smalling, che rendono vana la sfortunata autorete di Cristante. La squadra di Mourinho si riprende momentaneamente il quinto posto, mentre quella di Gasperini rischia di tornare giù dal podio in caso di successo del Napoli contro il Milan. Neanche il tempo di scaldare i motori che i giallorossi passano subito avanti grazie al gol di Abraham, che resiste a contrasto con un paio di difensori e grazie ad una deviazione di Hateboer beffa Musso per il vantaggionista. La Dea però non ci sta e prova a reagire sfiorando il pari al 20' con un destro a giro di Djimsiti, ...

