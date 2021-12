Grande Fratello Vip 6, lunedì puntata speciale: ecco cosa accadrà (Di sabato 18 dicembre 2021) Grande Fratello Vip, lunedì andrà in onda una puntata speciale in vista del Natale, ecco cosa accadrà in Casa Il Natale è ormai alle porte e nella Casa del Grande Fratello Vip, i vipponi rimasti in gara si preparano per una puntata speciale. lunedì 20 dicembre in vista del Natale i gieffini stanno preparando una serie di sorprese. Ci sarà un vero e proprio show natalizio in prima serata nel corso della ventinovesima puntata. Il Grande Fratello Vip non andrà in onda venerdì 24 dicembre, poichè nel giorno della Vigilia di Natale su Canale 5 dall’Auditorium della Conciliazione continua si terrà il Concerto di Natale ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 dicembre 2021)Vip,andrà in onda unain vista del Natale,in Casa Il Natale è ormai alle porte e nella Casa delVip, i vipponi rimasti in gara si preparano per una20 dicembre in vista del Natale i gieffini stanno preparando una serie di sorprese. Ci sarà un vero e proprio show natalizio in prima serata nel corso della ventinovesima. IlVip non andrà in onda venerdì 24 dicembre, poichè nel giorno della Vigilia di Natale su Canale 5 dall’Auditorium della Conciliazione continua si terrà il Concerto di Natale ...

Advertising

MediasetPlay : Vogliamo invadere lo studio di Grande Fratello con Gaia e Giulia! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in dire… - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - LE INDECENTI SVIOLINATE DI BIAGIO PER CONQUISTARE CONSENSI Ho assistito in diretta allo… - 361_magazine : - infoitcultura : Miriana e la poesia da recapitare - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Grande Fratello, ex protagonista ha sconfitto il tumore: la sua confessione -