Grande Fratello Vip 6: l'opinione di Chia sulla ventottesima puntata (Di sabato 18 dicembre 2021) Ci sono delle priorità, nella vita. Quella di Alex Belli era andare a risolvere i problemi che aveva a casa sua, dove "ho trovato la mia famiglia completamente distrutta, Delia in una situazione psicologica disastrata". Quella di Soleil Sorge era seguire "il cuore il pubblico che fino ad oggi mi ha sempre supportato, quindi let's do it, resto con voi!". E la mia, ieri sera, era godermi il gran finale di Gomorra, dopo sette anni e cinque stagioni clamorose. Sempre di canovacci recitati si tratta, ma almeno recitati bene, damn (quasi cit). L'unico "faccia a faccia definitivo" a cui volevo assistere era quello tra Genny e Ciro, e invece niente, mi sono dovuta puppare quello tra Alex e Soleil. Uguale, proprio. Se non è dedizione al disagio questa… Ma veniamo a noi. Da quando il Belli, imbracciando l'ormai celebre capotto da Capitan Harlock (poi venduto all'asta – pare – per 12k, con lui ...

