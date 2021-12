**Governo: lunedì incontro Draghi-Scholz a palazzo Chigi** (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà a palazzo Chigi lunedì prossimo, 20 dicembre, alle 14, il nuovo cancelliere della Germania, Olaf Scholz. Al termine sono previste dichiarazioni alla stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, incontrerà aChigiprossimo, 20 dicembre, alle 14, il nuovo cancelliere della Germania, Olaf. Al termine sono previste dichiarazioni alla stampa.

Advertising

RegLiguria : Da lunedì 20 dicembre #Liguria in zona gialla per almeno due settimane: secondo il report di monitoraggio del Minis… - Jack53152579 : L'obbligo del green pass per i lavoratori ha diminuito i contagi?No! Quindi, il governo Draghi ha dovuto alzare l'a… - Severica61 : @barbarab1974 Anche il Governo sta diventando come i no vax. Dice le stesse cose che diciamo noi. I vaccinati andra… - ValentinaMia16 : RT @Zelo22327952: Davvero io non capisco questo governo! Eppure la soluzione è così facile: Divieto assoluto di attività ludico ricreative,… - CucchiarelliX : RT @Zelo22327952: Davvero io non capisco questo governo! Eppure la soluzione è così facile: Divieto assoluto di attività ludico ricreative,… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo lunedì Boom di contagi in Italia, coprifuoco a Natale: ecco come funziona Ma quali sarebbero le nuove regole ? Il governo guarda alla soluzione austriaca dove il ministro ... leggi anche Ecco le nuove regioni in zona gialla da lunedì 20 dicembre La situazione epidemiologica ...

Manovra: dall'Irpef, Irap alle bollette, cosa cambia! ... dove lunedì pomeriggio Mario Draghi li ha convocati. All'ordine del giorno il tema in discussione è la riforma delle pensioni . Il premier Draghi ha assicurato che da parte del suo Governo c'è la ...

**Governo: lunedì incontro Draghi-Scholz a palazzo Chigi** Il Tempo Ma quali sarebbero le nuove regole ? Ilguarda alla soluzione austriaca dove il ministro ... leggi anche Ecco le nuove regioni in zona gialla da20 dicembre La situazione epidemiologica ...... dovepomeriggio Mario Draghi li ha convocati. All'ordine del giorno il tema in discussione è la riforma delle pensioni . Il premier Draghi ha assicurato che da parte del suoc'è la ...