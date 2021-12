Gossip | le notizie del 18 dicembre 2021

Leggi su cityroma

(Di sabato 18 dicembre 2021) Alex Belli e Delia Duran, domenica 19, si confrontano, a 'Verissimo', dopo le tormentate vicende esplose nella Casa del 'Grande Fratello Vip', che hanno messo in discussione la loro storia d'amore, a causa di Soleil Sorge: La confessione della modella venezuelana è sincera: Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo. L'attore, invece, sembra essere sicuro del sentimento nei confronti della compagna: Delia è l'unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto ...