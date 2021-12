Golf: Tiger Woods minimizza le aspettative, 'sensazioni non corrispondono alla velocità' (Di sabato 18 dicembre 2021) Londra, 18 dic. (Adnkronos) - Tiger Woods ha minimizzato le aspettative in vista del suo ritorno al Golf competitivo questo fine settimana. Woods sta collaborando con il figlio dodicenne Charlie al campionato PNC, a 10 mesi da un incidente automobilistico che ha costretto il 15 volte vincitore di un Major ad un intervento chirurgico per lesioni multiple alle gambe. Il Team Woods ha giocato sabato pomeriggio insieme a Justin Thomas e suo padre Mike nel primo round dell'evento scramble a 36 buche, che vede i Golfisti professionisti collaborare con un membro della famiglia a Orlando. Dopo essersi allenato con Woods, Mike Thomas aveva detto che era "pazzesco quanto sia bravo e (quanto) lontano stia colpendo", ma il 45enne ha avvertito gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Londra, 18 dic. (Adnkronos) -hato lein vista del suo ritorno alcompetitivo questo fine settimana.sta collaborando con il figlio dodicenne Charlie al campionato PNC, a 10 mesi da un incidente automobilistico che ha costretto il 15 volte vincitore di un Major ad un intervento chirurgico per lesioni multiple alle gambe. Il Teamha giocato sabato pomeriggio insieme a Justin Thomas e suo padre Mike nel primo round dell'evento scramble a 36 buche, che vede iisti professionisti collaborare con un membro della famiglia a Orlando. Dopo essersi allenato con, Mike Thomas aveva detto che era "pazzesco quanto sia bravo e (quanto) lontano stia colpendo", ma il 45enne ha avvertito gli ...

Advertising

TV7Benevento : Golf: Tiger Woods minimizza le aspettative, 'sensazioni non corrispondono alla velocità'... - mrjosh75 : il figlio di tiger woods ad 11 anni è un fenomeno del golf e lo guardo con gioia perché mi fa ricordare quando mio… - RaiSport : #PncChampionship, tutto pronto per il ritorno di #Woods Il 18 e 19 dicembre a #Orlando col figlio Charlie e tanti… - rossonero_fede : RT @rossonero_fede: @ChampionsLeague @uefa per favore potreste controllare se nell'urna avete ritrovato anche una pallina da golf di TIGER… - rossonero_fede : @ChampionsLeague @uefa per favore potreste controllare se nell'urna avete ritrovato anche una pallina da golf di T… -