Goggia implacabile in discesa, è in testa alla Coppa del mondo (Di sabato 18 dicembre 2021) VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia non smette più di stupire e inanella la terza vittoria su altrettante gare stagionali in discesa libera (la settima consecutiva nella specialità). Lo fa in Val d'Isere, spaventata solamente dalla prova dell'americana Breezy Johnson, staccata di 27 centesimi. Per la bergamasca si tratta del quindicesimo successo in Coppa del mondo che la proietta al comando della classifica generale: superata Mikaela Shiffrin, assente oggi, e staccata in maniera importante Lara Gut-Behrami, alle prese con il Covid. Il momento magico dell'azzurra continua dopo la tripletta di Lake Louise: “Una gara diversa dalle altre che sapevo sarebbe stata ostica, perchè ci sono 40 secondi di piano, e quando scio sotto i 100 km/h faccio un pò fatica. Superato quel momento mi sono detta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sofianon smette più di stupire e inanella la terza vittoria su altrettante gare stagionali inlibera (la settima consecutiva nella specialità). Lo fa in Val d'Isere, spaventata solamente dprova dell'americana Breezy Johnson, staccata di 27 centesimi. Per la bergamasca si tratta del quindicesimo successo indelche la proietta al comando della classifica generale: superata Mikaela Shiffrin, assente oggi, e staccata in maniera importante Lara Gut-Behrami, alle prese con il Covid. Il momento magico dell'azzurra continua dopo la tripletta di Lake Louise: “Una gara diversa dalle altre che sapevo sarebbe stata ostica, perchè ci sono 40 secondi di piano, e quando scio sotto i 100 km/h faccio un pò fatica. Superato quel momento mi sono detta ...

