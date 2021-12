Gli occhiali da sole: un’idea regalo “luminosa” per Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) Cosa regalare per Natale? Questa è la domanda che riecheggia ogni anno prima delle festività. Se avete ancora i vostri doni da completare, non dimenticate di includere nella lista gli occhiali da sole. Si tratta infatti di un regalo utile (chi di noi non ne ha almeno un paio?) ma anche nel segno dell’ottimismo perché Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 dicembre 2021) Cosa regalare per? Questa è la domanda che riecheggia ogni anno prima delle festività. Se avete ancora i vostri doni da completare, non dimenticate di includere nella lista glida. Si tratta infatti di unutile (chi di noi non ne ha almeno un paio?) ma anche nel segno dell’ottimismo perché

Advertising

alewoosan : @Lovetoday22 con gli occhiali mi dai vibes di lui ?? - PFiamingo : QUELLA CON GLI OCCHIALI É SOLO UN ARTEFATTO DI DONNA IN EVIDENTE CRISI AVIOPENICA... - giorgiiiss : ho perso gli occhiali e non li trovo perché non ci vedo quindi mi servirebbero gli occhiali per cercare gli occhial… - _fla_uto : @p3rf3ctl0u1s si, semrba un ratto di fogna con gli occhiali - aleph_con_zero : @JollyRoger____ Ieri in centro ho incrociato il maestro Splinter, con gli occhiali da sole l’ho scambiato per Alf. -