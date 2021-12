Gli italiani vogliono Draghi a Palazzo Chigi, non altrove (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella mole di dati forniti dalla ricerca realizzata per conto dell’Associazione Liberta?Eguale da un Gruppo di lavoro di Sociometrica e Format Research diretto da Antonio Preiti (Sociometrica e collaboratore de Linkiesta), Pierluigi Ascani e Gaia Petrucci (Format Research), spuntano una serie di considerazioni sul “Fattore D”, il fattore Draghi, ciascuna delle quali meriterebbe una riflessione autonoma e più distesa di quanto non riusciamo a condurre qui. Alla vigilia delle votazioni per il nuovo Capo dello Stato (che inizieranno probabilmente il 24 gennaio) e a pochi giorni della conferenza stampa del premier di fine anno (mercoledì 22), nella ricerca e nel report scritto da Preiti emerge con chiarezza un dato da tenere presente per l’avvenire del Presidente del Consiglio: gli italiani lo apprezzano come guida del Paese. Il 70% degli intervistati lo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella mole di dati forniti dalla ricerca realizzata per conto dell’Associazione Liberta?Eguale da un Gruppo di lavoro di Sociometrica e Format Research diretto da Antonio Preiti (Sociometrica e collaboratore de Linkiesta), Pierluigi Ascani e Gaia Petrucci (Format Research), spuntano una serie di considerazioni sul “Fattore D”, il fattore, ciascuna delle quali meriterebbe una riflessione autonoma e più distesa di quanto non riusciamo a condurre qui. Alla vigilia delle votazioni per il nuovo Capo dello Stato (che inizieranno probabilmente il 24 gennaio) e a pochi giorni della conferenza stampa del premier di fine anno (mercoledì 22), nella ricerca e nel report scritto da Preiti emerge con chiarezza un dato da tenere presente per l’avvenire del Presidente del Consiglio: glilo apprezzano come guida del Paese. Il 70% degli intervistati lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Un affresco nazista in chiesa Come i vecchi maestri italiani a cui si ispirava, per l'affresco nella chiesa di Santa Maria aveva preso a modello gli amici e la gente del posto. Il parroco si scandalizzò perché la Madonna aveva il ...

Oggi si vota ma la gente non c'entra Sindaci, ordinanze contro gli assembramenti Per evitare assembramenti e facilitare i controlli del ... L'eredità del Covid: un buco di quasi 23 mld nelle casse degli enti locali italiani Secondo la ...

Gli italiani e la politica internazionale ISPI Omicron, l'Italia in ritardo sulle analisi È improbabile quindi che quello 0,2% di casi Omicron italiani sia una stima reale. Secondo gli esperti, il problema è che i laboratori sono impegnati nelle diagnosi: «Bisogna decidere cosa ...

Coppa Italia, programma ottavi di finale: data e orario di Lazio - Udinese A gennaio del 2022 si disputeranno gli ottavi di finale di Coppa Italia e nella competizione entreranno anche le big. Tra queste anche la Lazio, che se la vedrà con l'Udinese. Sul ...

