«Gli ebrei controllavano il Congresso». Le dichiarazioni antisemite di Trump

Il direttore della Anti-Defamation League Jonathan Greenblatt ha condannato pubblicamente le dichiarazioni antisemite di Donald Trump sugli ebrei americani e su Israele. Durante un'intervista con il giornalista Barak Ravid, autore di un libro su Trump e il Medio Oriente, l'ex presidente ha affermato che agli ebrei americani «o non piace Israele o non se ne preoccupano», suggerendo anche che i cristiani evangelici «amano Israele più degli ebrei, in questo Paese». Trump ha anche ribadito un'affermazione del 2019: «Una volta Israele … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

