Gli animali che non mangeremo (più) (Di sabato 18 dicembre 2021) La Bibbia aveva ragione. Il famosissimo libro di Werner Keller, che sostiene, su basi archeologiche, la storicità dei fatti raccontati nella Bibbia (a cominciare dal Diluvio Universale), questa volta però c'entra poco. Il riferimento è diretto proprio alle parole del Levitico, dove vengono indicati i cibi che gli Ebrei si devono astenere dal consumare: non solo il maiale, ma anche gli animali marini privi di pinne e squame. In altre parole, sì ai pesci (abbondantemente presenti sulle tavole dell'Antico e del Nuovo Testamento), ma assolutamente no a molluschi, frutti di mare, crostacei, polpi e seppie. E di polpi, aragoste, astici, granchi, gamberi e scampi si occupa un progetto di legge presentato nei giorni scorsi in Gran Bretagna. Obiettivo: cancellare o almeno ridurre al minimo le sofferenze inferte a questi animali prima che possano arrivare sulle ...

