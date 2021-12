Gli affari offshore di Federica Pellegrini a Cipro (Di sabato 18 dicembre 2021) Federica Pellegrini, conquistata da poco una doppia poltrona al Comitato olimpico internazionale (Cio) e italiano (Coni), ha agevolato l’ingresso in Europa e in Italia del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, da anni in conflitto con le istituzioni sportive con la sua “Champions League” del nuoto. Un patto di affari e di potere svelato da un’inchiesta a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 18 dicembre 2021), conquistata da poco una doppia poltrona al Comitato olimpico internazionale (Cio) e italiano (Coni), ha agevolato l’ingresso in Europa e in Italia del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, da anni in conflitto con le istituzioni sportive con la sua “Champions League” del nuoto. Un patto die di potere svelato da un’inchiesta a L'articolo

Advertising

welikeduel : 'Tanta gioia per Zaky, ma molto preoccupato. La nostra Commissione d'inchiesta ha individuato gli autori che hanno… - tupacshakurmofo : RT @ilfoglio_it: Abbiamo provato a capire qualcosa di più sulla House of Colle ponendo a ministri, sindaci, governatori tre domande: una s… - Sugar_Mind : RT @PBerizzi: Fasci, droga, botte e mafia. Da anni le curve nere sono diventate delle cosche in mano a capibastone che usano il tifo come s… - CalcioFinanza : L'Espresso: gli affari offshore di Federica #Pellegrini a Cipro e i legami con il magnate ucraino Konstantin Grigor… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gli affari offshore di Federica Pellegrini a Cipro: Federica Pellegrini, conquistata da poco u… -