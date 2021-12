Giuseppe Carboni, il milite noto del grillismo in Rai: dalla guida del Tg1 alle Teche (Di sabato 18 dicembre 2021) E’ finito sotto teca. Parcheggiato in un sovietico ufficio in via Col di Lana dov’è custodito lo sterminato archivio Rai, autobiografia della nazione. Tra gli scaffali, alla lettera “c” c’è lui. Prima di Carrà Raffaella. Carboni Giuseppe, romano della Balduina di anni sessanta, direttore uscente del Tg1. Nel 2018 fu “il signor Nessuno” – nonostante una carriera da marciapiede al Tg2 culminata come caporedattore – catapultato dal M5s alla guida del telegiornale ammiraglia. Chi? Lui? Sì! Puff. Erano gli anni della grande abbuffata grillina a viale Mazzini. Obbligatorio avere il numero di Rocco Casalino o di Vincenzo Spadafora per sperare e puntare a un posto al sole. Pellegrinaggi di mezzi busti a Palazzo Chigi. Tuttavia alla fine Giuseppe Carboni ebbe la meglio, a sorpresa, sulla concorrenza di Alberto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) E’ finito sotto teca. Parcheggiato in un sovietico ufficio in via Col di Lana dov’è custodito lo sterminato archivio Rai, autobiografia della nazione. Tra gli scaffali, alla lettera “c” c’è lui. Prima di Carrà Raffaella., romano della Balduina di anni sessanta, direttore uscente del Tg1. Nel 2018 fu “il signor Nessuno” – nonostante una carriera da marciapiede al Tg2 culminata come caporedattore – catapultato dal M5s alladel telegiornale ammiraglia. Chi? Lui? Sì! Puff. Erano gli anni della grande abbuffata grillina a viale Mazzini. Obbligatorio avere il numero di Rocco Casalino o di Vincenzo Spadafora per sperare e puntare a un posto al sole. Pellegrinaggi di mezzi busti a Palazzo Chigi. Tuttavia alla fineebbe la meglio, a sorpresa, sulla concorrenza di Alberto ...

Advertising

Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: IN NOMINE RAI - AL DAY TIME SI DÀ PER CERTO L'ARRIVO DI DI BELLA- IL GRAN DELUSO È GIUSEPPE CARBONI - _DAGOSPIA_ : IN NOMINE RAI - AL DAY TIME SI DÀ PER CERTO L'ARRIVO DI DI BELLA- IL GRAN DELUSO È GIUSEPPE CARBONI… - CinqueGiova : Giuseppe #Giove, Nicola #Finamore, Sergio #Staro, Amedeo S. #Vitagliano, Maurizio #Carboni, Maurizio #Nicastro, Mas… - provinciasulcis : Ci sono anche il centravanti Alessandro Aloia ed il centrocampista Mirco Carboni, tesserati alla vigilia, tra i con… -