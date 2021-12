Giugliano ricorda Mena Morlando vittima innocente di camorra

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Era il 1980 quando, 25enne giuglianese, fuper mano della. Da allora ogni anno il 17 dicembre si celebra il suo anniversario, per non spegnere mai la memoria e affinché la sua morte non sia stata vana. Messa a lei dedicata come di consueto nella chiesa di Sant’Anna, parrocchia del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.