Giornata internazionale dei migranti: lanterne verdi in Campidoglio contro le «politiche disumane» dell’Europa (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono più di 1.315 le persone morte e disperse nel 2021, da gennaio ai primi di novembre, nel Mediterraneo centrale, attraversando la rotta migratoria più letale del mondo per provare a raggiungere il continente europeo. di raggiungere l’Europa. Quasi 30mila persone (28.600) sono state invece intercettate in mare e riportati in Libia dalla Guardia Costiera libica. Un porto ritenuto “non sicuro” dal diritto internazionale per la evidente – e nuovamente sul punto di esplodere – caotica situazione nel paese, dove i migranti vengono rinchiusi in centri definiti dalle organizzazioni internazionali come lager dove viene calpestato anche il più basilare diritto umano. E 63 bambini e bambine sono morti nel solo 2021 tra Mediterraneo centrale e orientale. I muri ai confini Nella Giornata internazionale dei ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono più di 1.315 le persone morte e disperse nel 2021, da gennaio ai primi di novembre, nel Mediterraneo centrale, attraversando la rotta migratoria più letale del mondo per provare a raggiungere il continente europeo. di raggiungere l’Europa. Quasi 30mila persone (28.600) sono state invece intercettate in mare e riportati in Libia dalla Guardia Costiera libica. Un porto ritenuto “non sicuro” dal dirittoper la evidente – e nuovamente sul punto di esplodere – caotica situazione nel paese, dove ivengono rinchiusi in centri definiti dalle organizzazioni internazionali come lager dove viene calpestato anche il più basilare diritto umano. E 63 bambini e bambine sono morti nel solo 2021 tra Mediterraneo centrale e orientale. I muri ai confini Nelladei ...

