Giornata Internazionale dei diritti dei migranti: perché si celebra il 18 dicembre

I diritti dei migranti, molto spesso non vengono tutelati. Allo scopo di sensibilizzare sull'argomento, nel 2000 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 18 dicembre Giornata Internazionale per i diritti dei migranti. Fu scelta questa come data perché, il 18 dicembre di dieci anni prima le Nazioni Unite, infatti, approvato la Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Sono milioni, infatti, le persone che lasciano il proprio paese per affrontare viaggi pericolosi ed in condizioni umane pessime. Fu proprio una tragedia a far scattare la Convenzione, partendo da un singolo episodio: nel 1972 un ...

