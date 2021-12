Giorgia Meloni | “Non so ancora se voterei Draghi Elezioni necessarie in ogni caso”

Advertising

pinuccia222 : RT @Helliot_Spencer: 'Ha strumentalizzato l'accoglienza per la sua immagine politica': queste le motivazioni della condanna a #MimmoLucano… - RunPierwork13 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni che vuole superare il 'pantano parlamentare' con un Presidente patriota che decida tutto lui, sembra che… - PincoPallinoQ : RT @Misurelli77: De Luca asfalta la patriota donna Giorgia Meloni,come solo lui sa fare... - il_Conte78 : RT @Helliot_Spencer: 'Ha strumentalizzato l'accoglienza per la sua immagine politica': queste le motivazioni della condanna a #MimmoLucano… - Spartaco67_ : RT @Helliot_Spencer: 'Ha strumentalizzato l'accoglienza per la sua immagine politica': queste le motivazioni della condanna a #MimmoLucano… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

Matteo Salvini e- nonostante i veti apparenti su Draghi - non stanno giocando una partita limpida nella complicata trattativa per il Colle: di questo si sta via via convincendo Silvio ...Con la prova di forza di Atreju, e con una crescente centralità mediatica,ha mandato un chiaro... Il Natale in Congo della piccola Mugolì Salvata da un missionario italiano Natale in ...IL RETROSCENAROMA «Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va?». Matteo Salvini non ci sta, vorrebbe che Draghi rimanesse a Palazzo Chigi e lo dice senza mezzi termini. Anche ...Se sommiamo anche i politici italiani, soltanto Giorgia Meloni resta esplicitamente a favore dell'ascesa di Draghi al Quirinale sperando in sollecite elezioni anticipate. Gli altri partiti non le ...