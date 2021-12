“Giocami questa quaterna”. E sbanca al Lotto con appena 1 euro

Leggi su consumatore

(Di sabato 18 dicembre 2021) Un fortunatissimo giocatore ha messo a segno un colpo importante con il: con una giocata diha incassato una cifra record L’ultimo concorso delha regalato tantissime vincite in tutta Italia. Confermando il periodo d’oro che il mondo del gioco in generale sta attraversando nel nostro paese. In generale tutti L'articolo proviene da Consumatore.com.