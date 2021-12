Gigi D’Agostino Malato, L’Annuncio su Instagram: “Combatto Contro un Grave Male” (Di sabato 18 dicembre 2021) Gigi D’Agostino, il dj più famoso d’Italia, sta attraversando un momento molto difficile, è Malato a causa di problemi di salute. Lo ha annunciato lui stesso: “Purtroppo da alcuni mesi ... Leggi su youreduaction (Di sabato 18 dicembre 2021), il dj più famoso d’Italia, sta attraversando un momento molto difficile, èa causa di problemi di salute. Lo ha annunciato lui stesso: “Purtroppo da alcuni mesi ...

Advertising

Pradivio : RT @MiTomorrow: Il celebre deejay e producer Gigi d'Agostino racconta in un post il brutto male che lo affligge da alcuni mesi ? #GigiDAgo… - OE3 : 18:09: 'Hollywood' von LA Vision & Gigi D'Agostino - GerbaudoSergio : RT @Corriere: Gigi D’Agostino, l’annuncio sui social: «Sto combattendo contro un grave male» - donnie_darko82 : RT @CR73Arezzo: In discoteca, sono cresciuto, con la sua discomusic. Forza Gigi D Agostino. Non mollare. - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Gigi D'Agostino rivela la grave malattia: 'Dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma' #GigiD'Agostino… -