Gianni Morandi | il post scatena la rabbia dei fan

Leggi su chenews

(Di sabato 18 dicembre 2021)questa volta stuzzica i suoi follower con unche però espone la loroper quanto stanno vedendo, alcuni dei commenti non lasciano spazio ad ulteriori dubbi. Getty ImagesTorna al centro dell’attenzione il cantante italiano che solo qualche giorno fa è stato annunciato da Amadeus come uno dei big in gara al prossimo Festival di Sanremo, gara da cui manca da tantissimo tempo e che di certo sarà un successo in qualsiasi caso. Al momento però are i fan e non in maniera positiva è stato il suo ultimoin cui mostra il momento in cui si sottopone alla terza dose del vaccino Covid come in molti stanno facendo anche per sensibilizzare tutti sull’argomento. Ebbene tra i commenti è impossibile non notare che qualcuno pare aver storto il ...