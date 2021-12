Giana Erminio-Fiorenzuola, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 18 dicembre 2021) A Gorgonzola punti pesantissimi in palio per le due contendenti che oggi, alle ore 14:30, scenderanno in campo per uno dei match del Girone A della Serie C. La salvezza è la grande tematica di questa sfida tra i padroni di casa della Giana Erminio e gli ospiti del Fiorenzuola. I ragazzi di Matteo Contini arrivano alla fondamentale sfida da fanalino di coda di questo primo raggruppamento della Lega Pro: tredici punti incassati, nelle ultime cinque gare lo score recita due pareggi e tre sconfitte. Un’affermazione, ovviamente, contribuirebbe a riaccendere la fiammella delle speranze. Almeno in vista dei playout. I calciatori di Luca Tabbiani, invece, vivono una situazione di classifica leggermente migliore: l’attuale quindicesimo posto, chiaramente, regala più speranze degli odierni rivali, ma serve una vittoria per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) A Gorgonzola punti pesantissimi in palio per le due contendenti che oggi, alle ore 14:30, scenderanno in campo per uno dei match del Girone A dellaC. La salvezza è la grande tematica di questa sfida tra i padroni di casa dellae gli ospiti del. I ragazzi di Matteo Contini arrivano alla fondamentale sfida da fanalino di coda di questo primo raggruppamento della Lega Pro: tredici punti incassati, nelle ultime cinque gare lo score recita due pareggi e tre sconfitte. Un’affermazione, ovviamente, contribuirebbe a riaccendere la fiammella delle speranze. Almeno in vista dei playout. I calciatori di Luca Tabbiani, invece, vivono una situazione di classifica leggermente migliore: l’attuale quindicesimo posto, chiaramente, regala più speranze degli odierni rivali, ma serve una vittoria per ...

