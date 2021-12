GfVip, Alex Belli e Delia Duran: il litigio in aeroporto non passa inosservato (Di sabato 18 dicembre 2021) Sembrava pace fatta tra Alex Belli e Delia Duran. E invece, a poche ore dalla romantica clip condivisa dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la coppia torna a farsi la guerra. Fanno discutere le immagini che stanno circolando in queste ore dell’ex protagonista di Centovetrine, sorpreso a Milano all’aeroporto di Linate mentre si fa accompagnare Leggi su vitadavips.myblog (Di sabato 18 dicembre 2021) Sembrava pace fatta tra. E invece, a poche ore dalla romantica clip condivisa dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la coppia torna a farsi la guerra. Fanno discutere le immagini che stanno circolando in queste ore dell’ex protagonista di Centovetrine, sorpreso a Milano all’di Linate mentre si fa accompagnare

GrandeFratello : Dopo l’abbandono di Alex, i Vip si sono lasciati andare ad inaspettate ed infelici affermazioni sul suo conto ?? Que… - GrandeFratello : Alex ha modo di spiegare le sue ragioni davanti ai compagni... #GFVIP - GrandeFratello : Dall'amicizia alla passione: mesi intensi che hanno lasciato segni indelebili in Alex e Soleil... ma i due hanno an… - kayryder20 : RT @GrandeFratello: ... ed è il momento anche delle stoccate delle nostre opinioniste per Alex. #GFVIP - pvrriIIa : RT @bagnotrash: Soleil: 'alex mi aveva detto che voleva uscire e che aspettava l'arrivo della moglie per uscire trionfale' Miriana: 'non c… -