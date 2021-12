GF Vip | Soleil spopola in total white | la vera ‘chicca’ è nell’acconciatura | avete notato?

(Di sabato 18 dicembre 2021) In occasione della 28esima puntata del GF Vip,ha conquistato tutti con un completo super trendy:l’acconciatura? Anche in questa nuova fase del programma ed in questo nuovo capitolo che si apre per lei dopo l’uscita a sorpresa di Alex Belli,è sempre all’altezza di stupire con i suoi look all’ultimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Toccandosi le braccia, non ha nascosto l'apprezzamento per il fisico tatuato del nuovo inquilino della casa del Grande Fratello2021., inoltre, racconta di aver sentito la mano sulla gamba.Dopo l'ultimo appuntamento con il Grande Fratelloin cui ha incontratoSorge , Alex Belli e la moglie Delia Duran saranno ospiti nella puntata di Verisismo in onda domani, domenica 19 dicembre 2021 su Canale 5. Dopo le tormentate vicende ...In lacrime al GF Vip Soleil Sorge ha confessato un clamoroso retroscena su Alex Belli e, infine, se n'è pentita.Cambio di rotta per Jessica Selassié? La concorrente aveva deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip e poi pare ci abbia ripensato subito dopo la diretta. Come mostrano i ...