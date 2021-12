GF VIP: Soleil Asfaltata In Diretta da Signorini! (Di sabato 18 dicembre 2021) Il tanto atteso confronto tra Alex Belli e Soleil c’è stato. Tutto è avvenuto nella scorsa Diretta del Grande Fratello Vip, dove Signorini ha voluto vederci chiaro su questa amicizia artistica. Il conduttore ha chiesto a Soleil cosa sia accaduto in realtà tra i due sotto le coperte, non ricevendo però una risposta chiara e netta. Ed ecco che il buon Alfonso è sbottato proprio contro Soleil, rea di non dire la verità al pubblico. Ma ecco tutto ciò che è successo nell’ultima Diretta! Alex e Soleil di nuovo faccia a faccia Nell’ultima Diretta non poteva di certo mancare l’ennesimo confronto tra Alex Belli e Soleil. L’attore è tornato nella Casa per parlare con la sua amica ‘speciale’ e con alcuni dei Vipponi che in settimana non avevano avuto parole ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 18 dicembre 2021) Il tanto atteso confronto tra Alex Belli ec’è stato. Tutto è avvenuto nella scorsadel Grande Fratello Vip, dove Signorini ha voluto vederci chiaro su questa amicizia artistica. Il conduttore ha chiesto acosa sia accaduto in realtà tra i due sotto le coperte, non ricevendo però una risposta chiara e netta. Ed ecco che il buon Alfonso è sbottato proprio contro, rea di non dire la verità al pubblico. Ma ecco tutto ciò che è successo nell’ultima! Alex edi nuovo faccia a faccia Nell’ultimanon poteva di certo mancare l’ennesimo confronto tra Alex Belli e. L’attore è tornato nella Casa per parlare con la sua amica ‘speciale’ e con alcuni dei Vipponi che in settimana non avevano avuto parole ...

