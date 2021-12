Gf Vip | è guerra tra Clarissa e Maria Monsè | il caso finisce in tribunale

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il feroce scontro tra le principesse Selassiè econtinua a far discutere. Tutti pensavano che i litigi tra le giovani e l'attrice siciliana non si sarebbero più ripresentati dopo che quest'ultima era stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Invece è andata diversamente, conSelassiè, un'altra ex gieffina uscita dal programma già dal 29 novembre - mentre le sorelle Jessica e Lucrezia "Lulù" sono attualmente ancora in gara - la quale ha persino minacciato Monsé di intraprendere vie legali se le sue dichiarazioni nei suoi confronti non accenneranno a placarsi. Ma cosa ha fatto arrabbiare la principessa? In poche parole il fatto che l'ex star di "Non è la Rai" dopo aver lasciato la Casa più spiata d'Italia, abbia continuato la sua campagna contro le Selassiè. Come? Pubblicando sui suoi account social una serie di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip guerra

Latra le principesse Selassiè e Maria Monsè non si placa. Si credeva che le ruggini tra le ...la 47enne siciliana si disperdessero dopo che quest'ultima è stata eliminata dal Grande Fratello... Medi[...] Niente stop per la puntata di venerdì a gennaio per il Grande Fratello, come ... Lafredda tra i due conduttori è risalente alle vicende de I Fatti Vostri , che hanno di fatto ...La guerra tra le principesse Selassiè e Maria Monsè non si placa. Si credeva che le ruggini tra le giovani e la 47enne siciliana si disperdessero dopo che quest’ultima è stata eliminata dal Grande Fra ...Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip Miriana Trevisan e Soleil Sorge non riescono ad andare d’amore e d’accordo, ma questo non è certo un mistero per i fan del Grande Fratello Vip. Non tutti ...