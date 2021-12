GF Vip, chi è la nuova gieffina Federica Calemme e perché é famosa (Di sabato 18 dicembre 2021) Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 nel corso dell’ultima diretta, quella di venerdì 17 dicembre, la bellissima Federica Calemme è conosciuta dal pubblico di Rai 1 come Professoressa de L’Eredità, il game show di Flavio Insinna, nell’edizione 2020. Prima ancora la modella partenopea, classe 1996, è stata protagonista di una puntata di Ciao Darwin. Come riportato da Alfonso Signorini, nel 2017 Federica ha partecipato a Miss Italia, dove ha vinto la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Attualmente Federica Calemme vive e lavora a Roma, e cosa ancora più importante ai fini del gioco, è single. Troverà l’amore nella Casa più spiata d’Italia? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, faccia a faccia tra Soleil Sorge e Alex Belli: le reazioni Alfonso Signorini non ci sta alla ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 dicembre 2021) Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 nel corso dell’ultima diretta, quella di venerdì 17 dicembre, la bellissimaè conosciuta dal pubblico di Rai 1 come Professoressa de L’Eredità, il game show di Flavio Insinna, nell’edizione 2020. Prima ancora la modella partenopea, classe 1996, è stata protagonista di una puntata di Ciao Darwin. Come riportato da Alfonso Signorini, nel 2017ha partecipato a Miss Italia, dove ha vinto la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Attualmentevive e lavora a Roma, e cosa ancora più importante ai fini del gioco, è single. Troverà l’amore nella Casa più spiata d’Italia? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, faccia a faccia tra Soleil Sorge e Alex Belli: le reazioni Alfonso Signorini non ci sta alla ...

Advertising

italiarena : RT @Lagrande_G: @liliaragnar C'è chi per lavorare deve avere il GP, chi per lavorare deve avere il SGP, e chi per lavorare deve fare il te… - Oixic_ : Per chi ancora non conoscesse GoldenFleece?, ho scritto un articolo a riguardo. Se vuoi guadagnare +€120 al mese ti… - APmagazineit : Grande Fratello VIP, i nominati e le ultime news dalla Casa. #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, tra i nuovi ingressi dovrebbe esserci il nipote di un famoso conduttore (ed ex fidanzato di una nota cond… - 05Frenk : SALVIAMO LA NOSTRA FAIRYY PRINCESS. ?????????? Il televoto e “chi vuoi salvare”? Quindi VOTATE “LULÙ ” tramite:… -