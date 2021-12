Gf Vip | Aldo Montano lascia la casa | Manuel Bortuzzo in una valle di lacrime

(Di sabato 18 dicembre 2021) L'addio dial Grande Fratello Vip 6 ha gettato in concorrenti nello sconforto, ma in particolare uno.diper, apparso distrutto alla conferma...

L'addio diMontano al Grande Fratello6 ha gettato in concorrenti nello sconforto, ma in particolare uno. Valle di lacrime per Manuel Bortuzzo , apparso distrutto alla conferma da parte del fidato amico ...MONTANO ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO2021/ "Mi sento già vincente così" Alex Belli delude il pubblico: l'amore di Manuel e Lulù conquista tutti Una delle pagine più belle della 28esima ...L'addio di Aldo Montano al Grande Fratello Vip 6 ha gettato in concorrenti nello sconforto, ma in particolare uno. Valle di lacrime per Manuel Bortuzzo, apparso distrutto alla ...Aldo Montano ha dato prova di coerenza e lealtà al Grande Fratello Vip. Il concorrente più amato dal pubblico ieri ha abbandonato il reality ...