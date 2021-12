Gf Vip 6 | ventottesima puntata | Aldo Montano lascia il reality | tre nuovi concorrenti entrano in Casa | i nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di sabato 18 dicembre 2021) E’ andata in onda ieri sera ladel Grande Fratello Vip 6, e molti sono stati gli avvenimenti rilevanti in quello che è stato l’ultimo appuntamento del venerdì prima delle festività natalizie (fino al 20 gennaio il Gf Vip 6 andrà in onda solo il lunedì). Dopo le decisioni in merito al prolungamento del, che terminerà il 14 marzo, comunicate dalla metà dei Vipponi nella scorsa, con Francesca Cipriani che a sorpresa ha abbandonato il, ieri sera è stata la volta degli altriin gara di ufficializzare la loro decisione in merito alla permanenza ine se Manila Nazzaro, che sembrava in procinto dire per problemi familiari, ha poi confermato che resterà in gioco, a non regalare alcun colpo di ...