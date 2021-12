GF VIP 6, Alex Belli: il confronto con Biagio d’Anelli, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Jessica Selassiè (Di sabato 18 dicembre 2021) Come facilmente prevedibile, Alex Belli ha aperto la ventottesima puntata del Grande Fratello VIP. Ciò che è accaduto nella puntata di lunedì scorso ha chiaramente condizionato il percorso dell’attore (squalificato dopo aver infranto le regole del programma e annullato le distanze di sicurezza da sua moglie Delia Duran) oltre che quello di Soleil Sorge, protagonista indiscussa della vicenda. Alex ha scambiato due parole con Alfonso Signorini affermando che la situazione lasciata in sospeso poche ore fa vede l’ennesima lite con Delia. Tutto è stato documentato dal sito Whopsee che ha pizzicato i due all’aeroporto Milano Linate mentre discutono. Prima del confronto diretto con Soleil, Alex ha potuto incontrare quattro dei vipponi che hanno criticato il suo atteggiamento e ciò che è accaduto: ... Leggi su cityroma (Di sabato 18 dicembre 2021) Come facilmente prevedibile,ha aperto la ventottesima puntata del Grande Fratello VIP. Ciò che è accaduto nella puntata di lunedì scorso ha chiaramente condizionato il percorso dell’attore (squalificato dopo aver infranto le regole del programma e annullato le distanze di sicurezza da sua moglie Delia Duran) oltre che quello di Soleil Sorge, protagonista indiscussa della vicenda.ha scambiato due parole con Alfonso Signorini affermando che la situazione lasciata in sospeso poche ore fa vede l’ennesima lite con Delia. Tutto è stato documentato dal sito Whopsee che ha pizzicato i due all’aeroporto Milano Linate mentre discutono. Prima deldiretto con Soleil,ha potuto incontrare quattro dei vipponi che hanno criticato il suo atteggiamento e ciò che è accaduto: ...

