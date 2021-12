Germania, misure più severe per chi arriva (Di domenica 19 dicembre 2021) Il piano anti-Omicron del governo Scholz: d’ora in poi chiunque non sia completamente vaccinato o guarito entri in Germania da un’area ad alto rischio dovrà sottostare alla quarantena per 10 giorni salvo che non presenti il test negativo 5 giorni dopo l’ingresso. Inoltre da domani Francia e Danimarca saranno inserite nella lista degli Stati con alti tassi di infezione, così come Norvegia, Libano e Andorra. In pratica il giro di vite sarà esteso a tutti i Paesi confinanti eccetto il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 19 dicembre 2021) Il piano anti-Omicron del governo Scholz: d’ora in poi chiunque non sia completamente vaccinato o guarito entri inda un’area ad alto rischio dovrà sottostare alla quarantena per 10 giorni salvo che non presenti il test negativo 5 giorni dopo l’ingresso. Inoltre da domani Francia e Danimarca saranno inserite nella lista degli Stati con alti tassi di infezione, così come Norvegia, Libano e Andorra. In pratica il giro di vite sarà esteso a tutti i Paesi confinanti eccetto il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

NicolaPorro : Non è vero che quello che succede in Italia sia la norma. In Germania, ad esempio, cresce l’insofferenza per le mis… - lucfreemind : RT @NicolaPorro: Non è vero che quello che succede in Italia sia la norma. In Germania, ad esempio, cresce l’insofferenza per le misure su… - Carmeli33392291 : RT @NicolaPorro: Non è vero che quello che succede in Italia sia la norma. In Germania, ad esempio, cresce l’insofferenza per le misure su… - Luca4nrgs : RT @NicolaPorro: Non è vero che quello che succede in Italia sia la norma. In Germania, ad esempio, cresce l’insofferenza per le misure su… - missypippi : RT @NicolaPorro: Non è vero che quello che succede in Italia sia la norma. In Germania, ad esempio, cresce l’insofferenza per le misure su… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania misure Fra crisi chip e incentivi mancati l'auto rischia la 'tempesta perfetta' ... è necessario che vengano varate misure per accelerare la transizione della domanda verso le nuove ... La quota di BEV e ibridi PHEV vale l'11,7%, pari a un terzo rispetto alla Germania, alla metà della ...

Omicron spaventa Ue: chiusure e coprifuoco, regole contro ondata Le misure, che prevedono l'accelerazione dei programmi di tracciamento e della campagna di ... La Germania , intanto, guarda i bollettini e decide di classificare Francia e Danimarca come aree ad alto ...

Germania, misure più severe per chi arriva | il manifesto Il Manifesto Germania, misure più severe per chi arriva A chi proviene da un Paese a rischio servirà un test molecolare negativo. Francia e Danimarca nella lista degli Stati con alti tassi di infezione ...

Covid, Gran Bretagna pensa a lockdown dopo Natale. Olanda in quarantena per le feste Regno Unito: oltre 90 mila nuovi casi, più di 10 mila sono Omicron. Germania, vertice d'emergenza. Il premier olandese Rutte: "Inevitabile lockdown da domani". Il sindaco di Parigi annulla fuochi d'ar ...

... è necessario che vengano varateper accelerare la transizione della domanda verso le nuove ... La quota di BEV e ibridi PHEV vale l'11,7%, pari a un terzo rispetto alla, alla metà della ...Le, che prevedono l'accelerazione dei programmi di tracciamento e della campagna di ... La, intanto, guarda i bollettini e decide di classificare Francia e Danimarca come aree ad alto ...A chi proviene da un Paese a rischio servirà un test molecolare negativo. Francia e Danimarca nella lista degli Stati con alti tassi di infezione ...Regno Unito: oltre 90 mila nuovi casi, più di 10 mila sono Omicron. Germania, vertice d'emergenza. Il premier olandese Rutte: "Inevitabile lockdown da domani". Il sindaco di Parigi annulla fuochi d'ar ...