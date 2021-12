George Clooney rifiuta 35 milioni di dollari per un solo giorno di lavoro: «Soldi? Ne ho già tanti» (Di sabato 18 dicembre 2021) George Clooney ha detto no a 35 milioni di dollari. Per un solo giorno di lavoro: l'offerta era per girare lo spot di una compagnia aerea. L?attore premio Oscar però ha risposto... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021)ha detto no a 35di. Per undi: l'offerta era per girare lo spot di una compagnia aerea. L?attore premio Oscar però ha risposto...

Advertising

Gazzettino : #george clooney rifiuta 35 milioni per un solo giorno di lavoro: «Ho soldi a sufficienza» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Clooney: «Ho rifiutato 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #george clooney rifiuta 35 milioni per un solo giorno di lavoro: «Ho soldi a sufficienza» - ilmessaggeroit : #george clooney rifiuta 35 milioni per un solo giorno di lavoro: «Ho soldi a sufficienza» - Corriere : Clooney: «Ho rifiutato 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro» -