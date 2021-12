George Clooney: “Ho rifiutato 35 milioni per un giorno di lavoro. Non ne valeva la pena, ecco perché” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Mi sono stati offerti 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro per uno spot di una compagnia aerea, ma ne ho parlato con Amal (la moglie, ndr) che ha sposato nel 2014) e abbiamo deciso che non ne valeva la pena“. George Clooney ci ha abituati ai suoi gesti spiazzanti (vi ricordate quando ha regalato un milione di dollari a ciascuno dei suoi migliori amici?) ma comunque riesce sempre a stupirci. L’ultimo, in ordine di tempo, è questo aneddoto che ha raccontato in un’intervista al Guardian, in cui ha rivelato di aver rifiutato un compenso di 35 milioni di dollari che gli era stato offerto per un solo giorno di lavoro perché, dopo essersi consultato con la moglie, celebre avvocato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) “Mi sono stati offerti 35di dollari per undiper uno spot di una compagnia aerea, ma ne ho parlato con Amal (la moglie, ndr) che ha sposato nel 2014) e abbiamo deciso che non nela“.ci ha abituati ai suoi gesti spiazzanti (vi ricordate quando ha regalato un milione di dollari a ciascuno dei suoi migliori amici?) ma comunque riesce sempre a stupirci. L’ultimo, in ordine di tempo, è questo aneddoto che ha raccontato in un’intervista al Guardian, in cui ha rivelato di averun compenso di 35di dollari che gli era stato offerto per un solodi, dopo essersi consultato con la moglie, celebre avvocato ...

