Gelo in Classe, il Messaggio di Burioni Scatena Le Polemiche: non Esistono Aule Fredde Esistono Solo Alunni Poco Vestiti (Di sabato 18 dicembre 2021) Il giornalista Edoardo Buffoni pubblica un tweet in merito al Gelo nelle classi. La risposta del virologo Burioni Scatena le Polemiche. Al Messaggio del giornalista “Avete anche voi figli che soffrono ... Leggi su youreduaction (Di sabato 18 dicembre 2021) Il giornalista Edoardo Buffoni pubblica un tweet in merito alnelle classi. La risposta del virologole. Aldel giornalista “Avete anche voi figli che soffrono ...

Advertising

natipresimale : No raga giuro sto di merda non so come farò cinque ore al gelo in quella classe di merda - alydoingthings : Luglio 2020, diciottesimo di una compagna di classe. Faceva un caldo della madonna ed ero mezza nuda. Poi è venuto… - bvackto505 : cazzo di campo ritorno al cancello posteriore e aspetto mezz’ora nel gelo deserto come una disperata che la classe… -