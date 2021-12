GAZZETTA – Napoli su Mina, l’Everton resiste: spunta Szalai ed un clamoroso ritorno (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Napoli vuole Mina per sostituire Manolas, ma l’Everton non apre al prestito. Piacciono anche Szalai del Fenerbache e Uduokhai dell’Augusta. Cristiano Giuntoli sta lavorando per cercare un nuovo difensore centrale. Il Napoli al momento ha solo due difensori centrali di ruolo, con Koulibaly infortunato e Manolas ceduto all’Olympiacos, con tanto di litigio con De Laurentiis. Inoltre Koulilbay a gennaio dovrà giocare la coppa d’Africa, quindi il Napoli non può permettersi di restare con soli due difensori in rosa. La strategia di mercato di Giuntoli è quella di fare almeno due acquisti, ma bisogna avere pazienza, per non prendere decisioni affrettate. Calciomercato Napoli: i nomi per la difesa, spunta Luperto Il Napoli è interessato a ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilvuoleper sostituire Manolas, manon apre al prestito. Piacciono anchedel Fenerbache e Uduokhai dell’Augusta. Cristiano Giuntoli sta lavorando per cercare un nuovo difensore centrale. Ilal momento ha solo due difensori centrali di ruolo, con Koulibaly infortunato e Manolas ceduto all’Olympiacos, con tanto di litigio con De Laurentiis. Inoltre Koulilbay a gennaio dovrà giocare la coppa d’Africa, quindi ilnon può permettersi di restare con soli due difensori in rosa. La strategia di mercato di Giuntoli è quella di fare almeno due acquisti, ma bisogna avere pazienza, per non prendere decisioni affrettate. Calciomercato: i nomi per la difesa,Luperto Ilè interessato a ...

