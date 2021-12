Gasperini furioso a DAZN | “Ce lo vengano a spiegare!”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 18 dicembre 2021) E’ unincontenibile dalla rabbia quello arrivato ai microfoni di, dopo la sconfitta per 1-4 contro la Roma. Il tecnico dell’Atalanta si è lamentato per il gol annullato per fuorigioco a Zapata, a causa di un presunto tocco di Palomino. La rete segnata dal colombiano aveva portato il risultato sul 2-2: “Devono venire gli arbitri a spiegare, qui ne va della credibilità del calcio, non vi arrampicate sugli specchi. Se è fuorigioco questo ed il regolamento è così, dopo lo sarà sempre” Alessio Dambra