Gaetano Gazzoli racconta oltre mezzo secolo del suo ciclismo | ' Nelle Marche un boom | tante ragazze in bici e bellissime Gran Fondo'

(Di sabato 18 dicembre 2021) FERMO - 'Ilper me è la vita, mi scorrevene. Da ragazzo ho corso da dilet, adesso faccio correre gli altri ed è bello vedere la passione nei giovani e'....

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gaetano Gazzoli

corriereadriatico.it

... Philippe Tritignant, Alfonso de Portago e Brunoche hanno fatto la storia della Categoria ..."Perbacco che supercar! - La Lamborghini Countach compie 50 anni" con l'intervista diDe ...... Philippe Tritignant, Alfonso de Portago e Brunoche hanno fatto la storia della Categoria ...ACI Storico l'evento "Perbacco che supercar! - La Lamborghini Countach compie 50 anni" dove...FERMO - «Il ciclismo per me è la vita, mi scorre nelle vene. Da ragazzo ho corso da dilettante, adesso faccio correre gli altri ed è bello vedere la passione nei giovani e ...Alla (ri)scoperta di Palazzo Sansedoni. In occasione delle festività natalizie, Fondazione Mps offre alla comunità un dono culturale nell’ottica della valorizzazione e fruizio ...