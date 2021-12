Futuro, green e 3D nel nuovo video “Figlia” di Max Gazzè (Di sabato 18 dicembre 2021) Max Gazzè torna con un'opera d'arte d'animazione. E uscito il videoclip di "Figlia", brano realizzato insieme alla MMB (Magical Mystery Band), band di grandi musicisti di cui fa parte Daniele Silvestri che canta con Max in questa traccia, ultimo capitolo dell album "La matematica dei rami" (Virgin Records). Un video poetico e cinematografico, creato da Imaginarium Studio, che fonde la grafica 3D con l'illustrazione tradizionale su carta e tratta temi legati al Futuro, alla natura e al suo processo di trasformazione. Il video è stato ospitato anche al Future Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema di animazione.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) Maxtorna con un'opera d'arte d'animazione. E uscito ilclip di "", brano realizzato insieme alla MMB (Magical Mystery Band), band di grandi musicisti di cui fa parte Daniele Silvestri che canta con Max in questa traccia, ultimo capitolo dell album "La matematica dei rami" (Virgin Records). Unpoetico e cinematografico, creato da Imaginarium Studio, che fonde la grafica 3D con l'illustrazione tradizionale su carta e tratta temi legati al, alla natura e al suo processo di trasformazione. Ilè stato ospitato anche al Future Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema di animazione.width="746" height="420" ...

