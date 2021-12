Ft, Londra valuta il piano C, lockdown dopo Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) Boris Johnson ha ricevuto dagli esperti una serie di opzioni nell'ambito di un cosiddetto piano C per fronteggiare l'epidemia di Covid, che vanno da "una serie di restrizioni fino al lockdown". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Boris Johnson ha ricevuto dagli esperti una serie di opzioni nell'ambito di un cosiddettoC per fronteggiare l'epidemia di Covid, che vanno da "una serie di restrizioni fino al". Lo ...

Variante Omicron, 10mila casi in un giorno: Londra valuta 2 settimane di lockdown Secondo alleati del premier britannico citati dal Financial Times, Johnson sarebbe più orientato verso le linee guida, ma deve comunque essere realistico sulla minaccia della variante Omicron. Secondo ...

