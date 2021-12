(Di sabato 18 dicembre 2021)ha rivelato di averunper interpretare uno dei personaggi principali di; l'attrice di Sex and the City ha, poi, recitato un cameo nella sit-com.ha raccontato di aver sostenuto unper interpretare Monica Geller inpoi andato a Courteney Cox. Nonostante non sia stata presa, l'attrice ha poi avuto modo di recitare un cameo nella celeberrima sit-com. In occasione della sua partecipazione al The Late Late Show di James Corden,ha rivelato di averunper interpretare Monica Geller in. L'attrice ha dichiarato: "Non pensavo di poter ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Friends, Kristin Davis svela: 'Ho fatto un provino per il ruolo di una delle protagoniste'… - 3cinematographe : #KristinDavis, l'iconico volto di #CharlotteYork di #SexandtheCity, aveva fatto il provino per un ruolo in un'altra… - zazoomblog : Sex and the city chi è Kristin Davis che fa Charlotte York? Età marito figli Alec Baldwin film Friends capelli fot…

Anche se non ha ottenuto il ruolo,Davis è apparsa ugualmente in, interpretando Erin , uno dei tantissimi interessi amorosi di Joey che Rachel e Phoebe sperano possa diventare la ...... come già accadde con, le perplessità sulla rappresentazione di una New York per nulla ... Altre notizie su: Cynthia NixonDavis Sarah Jessica Parker And Just Like That Carrie Bradshaw ...Kristin Davis ha rivelato di aver fatto un provino per interpretare uno dei personaggi principali di Friends; l'attrice di Sex and the City ha, poi, recitato un cameo nella sit-com. Kristin Davis ha r ...Kristin Davis recalled auditioning for the role of Monica Geller on "Friends" alongside Courteney Cox and "like 8,000 young ladies." ...